【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟

專題影片

張天賦(MC)再開個人騷!繼今年1月在紅館舉行的3場《This is MC》演唱會後,他即將登陸澳門舉行《This is MC LIVE IN MACAU》,以四面台滿足一眾樂迷!

全文:https://topick.hket.com/article/3598374/