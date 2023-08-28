頭痛是不少都市人常見通病，有人更習以為常，對此掉以輕心。是次TOPick診症室邀請了腦神經外科專科醫生黃秉康解構3大類頭痛，包括壓力性頭痛、常見於女性的偏頭痛、顱內壓上升引致的頭痛，以及其相關治療方式。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3581064/
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頭痛是不少都市人常見通病，有人更習以為常，對此掉以輕心。是次TOPick診症室邀請了腦神經外科專科醫生黃秉康解構3大類頭痛，包括壓力性頭痛、常見於女性的偏頭痛、顱內壓上升引致的頭痛，以及其相關治療方式。
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頭痛是不少都市人常見通病，有人更習以為常，對此掉以輕心。是次TOPick診症室邀請了腦神經外科專科醫生黃秉康解構3大類頭痛，包括壓力性頭痛、常見於女性的偏頭痛、顱內壓上升引致的頭痛，以及其相關治療方式。
【TOPick診症室】 頭痛可致命？ 醫生點評3大常見頭痛及成因
頭痛是不少都市人常見通病，有人更習以為常，對此掉以輕心。是次TOPick診症室邀請了腦神經外科專科醫生黃秉康解構3大類頭痛，包括壓力性頭痛、常見於女性的偏頭痛、顱內壓上升引致的頭痛，以及其相關治療方式。
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