【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

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市場對環球經濟衰退憂慮減退，刺激CRB商品指數自今年低位一度反彈逾10%，個別基本金屬有見底迹象；油價踏入8月更創今年新高，但市場憂慮全球製造業數據疲弱，可能會影響對原油的需求，拖累油價近日表現，國際油價跌近1%。商品市場對經濟前景的啓示性有多大？金價受美國減息憧憬下降，以及美元轉強等因素影響連跌4周後反彈，於上周四創8月最大單日百分比漲幅，後市值博空間有多大？《ET財智TALK》請來艾德金融執行董事及期貨主管文錦輝（Felix）分析經濟前景及商品投資策略。