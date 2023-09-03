【湊得輕鬆啲】相愛半世紀仍被姜大衞高調示愛　李琳琳靠「不吵不鬧」化解婚姻危機

湊得輕鬆啲

姜大衞（John哥）跟李琳琳即將邁向49年的雪松婚，堪稱圈中模範夫妻。兩人結伴走過近半世紀，John哥至今仍會高調向老婆示愛：「不能沒有你！」

他倆相知相遇半世紀，當中經歷情海翻波分手復合。John哥曾因拍劇與周嘉玲傳出緋聞，身為太座的琳琳姐，面對這些不但沒有大吵大鬧，更不慌不忙地成功化解婚姻危機，琳琳姐再三強調：「一個識得返屋企嘅男人，呢樣嘢好重要！」

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