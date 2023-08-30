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【TOPick一分鐘】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法

經常上鏡的前TVB主播麥詩敏（Gloria）向來著重儀表，即將成為人妻的Gloria每次約會都悉心裝扮，確保以最靚的一面示人。

今集《TOPick一分鐘》邀得麥詩敏跟大家大談扮靚心得，分享其約會前的外貌急救法。

全文即睇：topick.hket.com/article/3602708

化妝：Yanzoo.makeup
場地：They Date Day Party

記者：梁樂欣

主播 娛樂人物職業 TVB 娛樂機構 娛樂行業
TOPick一分鐘
今日 10:00
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【TOPick一分鐘】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法

經常上鏡的前TVB主播麥詩敏（Gloria）向來著重儀表，即將成為人妻的Gloria每次約會都悉心裝扮，確保以最靚的一面示人。

今集《TOPick一分鐘》邀得麥詩敏跟大家大談扮靚心得，分享其約會前的外貌急救法。

全文即睇：topick.hket.com/article/3602708

化妝：Yanzoo.makeup
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記者：梁樂欣

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