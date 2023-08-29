人生總帶有遺憾，若你未能解開心結，恐怕會變成心魔。由盧瀚霆（Anson Lo）、姜大衛（John哥）、陳紫萱（Summer）等主演，荷里活回流的新鋭導演岑嘉彥首次執導的驚悚片《釀魂》之中，有股神秘力量牽引一眾角色到渺無人煙的赤坎村，並利用各人埋藏已久的心結去展開連串恐怖事件。
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人生總帶有遺憾，若你未能解開心結，恐怕會變成心魔。由盧瀚霆（Anson Lo）、姜大衛（John哥）、陳紫萱（Summer）等主演，荷里活回流的新鋭導演岑嘉彥首次執導的驚悚片《釀魂》之中，有股神秘力量牽引一眾角色到渺無人煙的赤坎村，並利用各人埋藏已久的心結去展開連串恐怖事件。
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今日 18:00
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【釀魂】Anson Lo虛心向前輩姜大衛學演技 導演讚教主放下偶包演戲夠敬業
人生總帶有遺憾，若你未能解開心結，恐怕會變成心魔。由盧瀚霆（Anson Lo）、姜大衛（John哥）、陳紫萱（Summer）等主演，荷里活回流的新鋭導演岑嘉彥首次執導的驚悚片《釀魂》之中，有股神秘力量牽引一眾角色到渺無人煙的赤坎村，並利用各人埋藏已久的心結去展開連串恐怖事件。
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