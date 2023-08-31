【MIRROR成員】李駿傑淚灑首個SOLO演唱會　Jeremy感謝花姐與MIRROR力撐

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MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在昨晚（8月30日）完成其首個個人演唱會，Jeremy先身穿灰白長袍霸氣登場， 整晚唱出《You First》、《半》、《九》、《shake it off》、《最後一夜》、《小幸運》等歌曲，展現迷人的舞姿與穩定的唱功。

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記者：陳淑霖