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【MIRROR成員】李駿傑淚灑首個SOLO演唱會　Jeremy感謝花姐與MIRROR力撐

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在昨晚（8月30日）完成其首個個人演唱會，Jeremy先身穿灰白長袍霸氣登場， 整晚唱出《You First》、《半》、《九》、《shake it off》、《最後一夜》、《小幸運》等歌曲，展現迷人的舞姿與穩定的唱功。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3604411/

記者：陳淑霖

娛樂機構 娛樂行業 娛樂人物職業 李駿傑 Mirror 黃慧君 演唱會
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【MIRROR成員】李駿傑淚灑首個SOLO演唱會　Jeremy感謝花姐與MIRROR力撐

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在昨晚（8月30日）完成其首個個人演唱會，Jeremy先身穿灰白長袍霸氣登場， 整晚唱出《You First》、《半》、《九》、《shake it off》、《最後一夜》、《小幸運》等歌曲，展現迷人的舞姿與穩定的唱功。

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