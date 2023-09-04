【地產站Weekly Talk】樓市吹淡風 銀主盤數量仲有得升？

地產站Weekly Talk

樓價自去年開始下跌，樓市氣氛至今依然偏淡，近期銀主盤數量急增，目前市場共有多少個相關放盤？現時銀主盤數量是否處於高峰水平？未來趨勢又會是怎樣？今集請到縱橫拍賣行業約30年的忠誠拍賣部總經理鄭世傑，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：梁鑑章

美術：郭茗琦