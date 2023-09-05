許多人喜歡吃米線，以為比起白飯更低卡健康，但食米線其實也要慎選配料、湯底，一不小心恐墮入致肥陷阱。TOPick就邀請了澳洲註冊營養師Ariel分享多款湯底及配料的熱量，教大家健康進食米線貼士！
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3597175
×
直播中
許多人喜歡吃米線，以為比起白飯更低卡健康，但食米線其實也要慎選配料、湯底，一不小心恐墮入致肥陷阱。TOPick就邀請了澳洲註冊營養師Ariel分享多款湯底及配料的熱量，教大家健康進食米線貼士！
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3597175
今日 10:00
×
許多人喜歡吃米線，以為比起白飯更低卡健康，但食米線其實也要慎選配料、湯底，一不小心恐墮入致肥陷阱。TOPick就邀請了澳洲註冊營養師Ariel分享多款湯底及配料的熱量，教大家健康進食米線貼士！
【活得健康啲】米線湯底+配料熱量大比拼 營養師教增肌減脂健康配搭
許多人喜歡吃米線，以為比起白飯更低卡健康，但食米線其實也要慎選配料、湯底，一不小心恐墮入致肥陷阱。TOPick就邀請了澳洲註冊營養師Ariel分享多款湯底及配料的熱量，教大家健康進食米線貼士！
3:32
10:00 2023/08/29
3:25
10:00 2023/08/22
2:53
10:00 2023/08/15
3:19
10:00 2023/08/08
3:32
10:00 2023/08/01
3:33
10:00 2023/07/25
3:57
10:00 2023/07/18
3:07
10:00 2023/07/11
3:35
10:00 2023/07/04
4:27
10:00 2023/06/27
3:35
10:00 2023/06/20
3:59
10:00 2023/06/13
3:43
10:00 2023/06/06
3:09
10:00 2023/05/30
3:36
10:00 2023/05/23
4:13
10:00 2023/05/16
3:19
10:00 2023/05/09
3:34
10:00 2023/05/02
3:11
10:00 2023/04/25