炎炎夏日出一身汗以為很正常，但出汗部位、汗液多少甚至味道都能反映健康警號。TOPick訪問註冊中醫師陳嬿珺，拆解汗液與汗臭奧秘。
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【TOPick診症室】汗臭異味或反映隱疾危機 中醫師拆解汗液奧秘教4招KO汗臭
炎炎夏日出一身汗以為很正常，但出汗部位、汗液多少甚至味道都能反映健康警號。TOPick訪問註冊中醫師陳嬿珺，拆解汗液與汗臭奧秘。
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