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【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

說起彭慧中，除記起她是《流行都市》固定主持，擁火辣身段的她有「連登女神」之稱，討論區的「J慧中時間又到了」帖文有不少巴打捧場客，彭慧中接受TOPick訪問卻謙稱：「其實我身材唔係咁大！」

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3603876

彭慧中
TOPick柴犬追星
今日 22:00
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【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

說起彭慧中，除記起她是《流行都市》固定主持，擁火辣身段的她有「連登女神」之稱，討論區的「J慧中時間又到了」帖文有不少巴打捧場客，彭慧中接受TOPick訪問卻謙稱：「其實我身材唔係咁大！」

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【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算
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