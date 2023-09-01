【打風直擊】鯉魚門三家村一度海水倒灌 當地居民嚴陣以待

現場直擊

超強颱風蘇拉正吹襲本港，在上午11時，蘇拉集結在香港之東南偏東約180公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

今日正值天文大潮，TOPick記者中午在鯉魚門三家村觀察，現場所見風平浪靜，僅微雨，但潮漲情況明顯，水位已升至近地面位置，當地商戶嚴陣以待，大多數店舖選擇閉門，並在門口舖滿沙包，亦有少數商戶市民在店門外觀察情況。政府人員昨日已在入水口位置裝設擋水板，但今早一度有抽水泵損壞，導致海水倒灌。