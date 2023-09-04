將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據

財政司司長陳茂波在網誌撰文，指調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。早前，内地下調A股印花稅，加上港府成立促進股票市場流動性專責小組，市場憧憬本港有望跟減，港交所 （00388） 股價更一度迫近320元水平，財爺是次舉動是否暗示減印花稅無望？港股失去利好憧憬會怎走？週末期間電動汽車股公布銷售數據，一如預期比亞迪 （01211） 繼續保持銷量冠軍，八月賣出27萬輛，按年升57%；理想汽車 （02015） 於新勢力之中繼續領跑，單月交付3.49萬輛；小鵬汽車 （09868） 受到新推G6帶動，連續兩個月銷量重上1萬，銷量數據怎影響電動車股股價走勢？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶Sir）今早9時於《開市追揸沽》為你逐一拆解。

香港交易所（00388） 印花稅 陳茂波 財政司 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015） 比亞迪股份－R（81211） 比亞迪股份（01211） 電動車 汽車
開市追揸沽
今日 08:40
詳情
×

【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據

財政司司長陳茂波在網誌撰文，指調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。早前，内地下調A股印花稅，加上港府成立促進股票市場流動性專責小組，市場憧憬本港有望跟減，港交所 （00388） 股價更一度迫近320元水平，財爺是次舉動是否暗示減印花稅無望？港股失去利好憧憬會怎走？週末期間電動汽車股公布銷售數據，一如預期比亞迪 （01211） 繼續保持銷量冠軍，八月賣出27萬輛，按年升57%；理想汽車 （02015） 於新勢力之中繼續領跑，單月交付3.49萬輛；小鵬汽車 （09868） 受到新推G6帶動，連續兩個月銷量重上1萬，銷量數據怎影響電動車股股價走勢？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶Sir）今早9時於《開市追揸沽》為你逐一拆解。

播放中
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據
開市追揸沽
今日 08:40
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據
67:47
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？
開市追揸沽
08:40 2023/08/28
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？
45:43
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？
開市追揸沽
08:40 2023/08/21
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？
61:51
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻
開市追揸沽
08:40 2023/08/14
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻
37:55
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻
開市追揸沽
08:40 2023/08/07
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻
50:23
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略
開市追揸沽
08:40 2023/07/31
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略
52:09
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？
開市追揸沽
08:40 2023/07/24
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？
49:13
【開市追揸沽】內地GDP遜預期大市點走？TSLA績前怎部署？
開市追揸沽
08:40 2023/07/18
【開市追揸沽】內地GDP遜預期大市點走？TSLA績前怎部署？
50:18
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？
開市追揸沽
08:40 2023/07/10
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？
67:46
【開市追揸沽】港股、美股下半年點走？ 蘋果市值破3兆美元後部署
開市追揸沽
08:40 2023/07/03
【開市追揸沽】港股、美股下半年點走？ 蘋果市值破3兆美元後部署
52:01
【開市追揸沽】內地假期復市港股有救？ 阿里傳分拆頭炮可留意？
開市追揸沽
08:40 2023/06/26
【開市追揸沽】內地假期復市港股有救？ 阿里傳分拆頭炮可留意？
62:01
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀
開市追揸沽
08:40 2023/06/19
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀
55:35
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？
開市追揸沽
08:40 2023/06/12
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？
48:40
【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？
開市追揸沽
08:40 2023/06/05
【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？
48:24
【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署
開市追揸沽
08:40 2023/05/29
【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署
52:33
【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻
開市追揸沽
08:40 2023/05/22
【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻
52:01
【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻
開市追揸沽
08:40 2023/05/15
【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻
51:09
【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響
開市追揸沽
08:40 2023/05/08
【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響
53:14
【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？ 澳門賭收勁升濠賭股點揀？
開市追揸沽
08:40 2023/05/02
【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？ 澳門賭收勁升濠賭股點揀？
45:51
【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？
開市追揸沽
08:40 2023/04/24
【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？