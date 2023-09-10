BB在媽媽肚裡住足40星期非必然，現年3歲半的男孩絡堯活潑精靈，愛笑愛跟妹妹一起玩，想像不到他是25周3天極早產BB，在媽媽肚中住了不足7個月搶閘出世，多處器官發育未完全，只有750克重，細粒身軀插滿喉管接駁維生儀器，躺在氧氣箱，醫生多次指性命隨時保不住，3次徘徊生死邊緣。
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BB在媽媽肚裡住足40星期非必然，現年3歲半的男孩絡堯活潑精靈，愛笑愛跟妹妹一起玩，想像不到他是25周3天極早產BB，在媽媽肚中住了不足7個月搶閘出世，多處器官發育未完全，只有750克重，細粒身軀插滿喉管接駁維生儀器，躺在氧氣箱，醫生多次指性命隨時保不住，3次徘徊生死邊緣。
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【湊得輕鬆啲】25周極早產B兩度爆肺戰勝死神 港媽樂觀應對︰不停哭是沒用
BB在媽媽肚裡住足40星期非必然，現年3歲半的男孩絡堯活潑精靈，愛笑愛跟妹妹一起玩，想像不到他是25周3天極早產BB，在媽媽肚中住了不足7個月搶閘出世，多處器官發育未完全，只有750克重，細粒身軀插滿喉管接駁維生儀器，躺在氧氣箱，醫生多次指性命隨時保不住，3次徘徊生死邊緣。
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