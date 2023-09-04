將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【財經Hot Talk】原鑽價格大跌4成　年輕人拒交智商稅？DeBeers有份推跌市？

鑽石是世界上最硬物質，近一個世紀成為商人推銷嘅「訂婚信物」，但最近12個月，天然原鑽價格大跌4成，最大敵人竟然是「鑽石」自己？

 

經濟
財經Hot Talk
今日 18:10
詳情
×

【財經Hot Talk】原鑽價格大跌4成　年輕人拒交智商稅？DeBeers有份推跌市？

鑽石是世界上最硬物質，近一個世紀成為商人推銷嘅「訂婚信物」，但最近12個月，天然原鑽價格大跌4成，最大敵人竟然是「鑽石」自己？

 

播放中
【財經Hot Talk】原鑽價格大跌4成　年輕人拒交智商稅？DeBeers有份推跌市？
財經Hot Talk
今日 18:10
【財經Hot Talk】原鑽價格大跌4成　年輕人拒交智商稅？DeBeers有份推跌市？
1:39
【財經Hot Talk】剛收購阿布泰進軍香港　Big C突推遲IPO　老闆何方神聖？
財經Hot Talk
18:11 2023/08/30
【財經Hot Talk】剛收購阿布泰進軍香港　Big C突推遲IPO　老闆何方神聖？
1:19
【財經Hot Talk】A股救市3招似曾相識　過去歷史經驗如何？
財經Hot Talk
17:44 2023/08/28
【財經Hot Talk】A股救市3招似曾相識　過去歷史經驗如何？
1:22
【財經Hot Talk】官媒重提「房住不炒」　今年多少場中央關鍵會議有提？
財經Hot Talk
18:33 2023/08/23
【財經Hot Talk】官媒重提「房住不炒」　今年多少場中央關鍵會議有提？
1:38
【財經Hot Talk】中國與30年前日本驚人地相似？　洪灝：需舉國傾力扭轉
財經Hot Talk
18:35 2023/08/21
【財經Hot Talk】中國與30年前日本驚人地相似？　洪灝：需舉國傾力扭轉
1:44
【財經Hot Talk】香港人口跌變升疑團　政府點解釋破紀錄上修14萬淨流入？
財經Hot Talk
18:03 2023/08/16
【財經Hot Talk】香港人口跌變升疑團　政府點解釋破紀錄上修14萬淨流入？
1:29
【財經Hot Talk】中植系理財產品一夜成焦點　涉數千億規模「影子銀行」？
財經Hot Talk
18:23 2023/08/14
【財經Hot Talk】中植系理財產品一夜成焦點　涉數千億規模「影子銀行」？
1:17
【財經Hot Talk】「示範房企」再傳出事　陳啟宗連日抨擊部分內房？
財經Hot Talk
09:41 2023/08/09
【財經Hot Talk】「示範房企」再傳出事　陳啟宗連日抨擊部分內房？
1:27
【財經Hot Talk】股神提前送生日禮物比自己　最新股債部署係點？
財經Hot Talk
18:09 2023/08/07
【財經Hot Talk】股神提前送生日禮物比自己　最新股債部署係點？
1:42
【財經Hot Talk】美國遭惠譽褫奪AAA　重演12年前戲碼、當年股匯債表現如何？
財經Hot Talk
17:54 2023/08/02
【財經Hot Talk】美國遭惠譽褫奪AAA　重演12年前戲碼、當年股匯債表現如何？
1:21
【財經Hot Talk】馬雲創辦「一米八科技」　不是講身高而是講農業？
財經Hot Talk
17:57 2023/07/31
【財經Hot Talk】馬雲創辦「一米八科技」　不是講身高而是講農業？
1:30
【財經Hot Talk】H&M越洋香港狀告SHEIN侵權　證中資快速時尚平台步步進逼國際巨頭？
財經Hot Talk
17:09 2023/07/26
【財經Hot Talk】H&M越洋香港狀告SHEIN侵權　證中資快速時尚平台步步進逼國際巨頭？
1:17
【財經Hot Talk】Twitter不要「藍鳥」要「X」　馬斯克朝微信式發展未被看好？
財經Hot Talk
17:53 2023/07/24
【財經Hot Talk】Twitter不要「藍鳥」要「X」　馬斯克朝微信式發展未被看好？
1:35
【財經Hot Talk】澳門博彩旅遊業「演唱會經濟學」　今年夏天巨星雲集？
財經Hot Talk
12:19 2023/07/19
【財經Hot Talk】澳門博彩旅遊業「演唱會經濟學」　今年夏天巨星雲集？
1:32
【財經Hot Talk】存款保陣擬改至「80萬個放心」　銀行倒閉保障包哪些？
財經Hot Talk
13:00 2023/07/17
【財經Hot Talk】存款保陣擬改至「80萬個放心」　銀行倒閉保障包哪些？
1:24
【財經Hot Talk】H按驚見5.875厘　銀行為何退兵、大行爭按揭生意受惠減辣？
財經Hot Talk
17:14 2023/07/12
【財經Hot Talk】H按驚見5.875厘　銀行為何退兵、大行爭按揭生意受惠減辣？
1:43
【財經Hot Talk】螞蟻、阿里兩年痛失6.5萬億價值　還有哪些根本改變？
財經Hot Talk
17:23 2023/07/10
【財經Hot Talk】螞蟻、阿里兩年痛失6.5萬億價值　還有哪些根本改變？
1:11
【財經Hot Talk】強積金半年人均賺$6900　最佳最差基金表現竟差20個百分點
財經Hot Talk
17:12 2023/07/05
【財經Hot Talk】強積金半年人均賺$6900　最佳最差基金表現竟差20個百分點
1:30
【財經Hot Talk】港交所240億元股份轉倉　揭港府棄用美資託管商？
財經Hot Talk
17:36 2023/07/03
【財經Hot Talk】港交所240億元股份轉倉　揭港府棄用美資託管商？
1:35
【財經Hot Talk】金融業冰火行情　瑞信或逾半員工被裁、華爾街14萬月薪搶intern
財經Hot Talk
17:32 2023/06/28
【財經Hot Talk】金融業冰火行情　瑞信或逾半員工被裁、華爾街14萬月薪搶intern