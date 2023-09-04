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鑽石是世界上最硬物質，近一個世紀成為商人推銷嘅「訂婚信物」，但最近12個月，天然原鑽價格大跌4成，最大敵人竟然是「鑽石」自己？
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【財經Hot Talk】原鑽價格大跌4成 年輕人拒交智商稅？DeBeers有份推跌市？
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