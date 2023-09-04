美國股票基金連續2周淨流出，規模為今年2月以來最大。近日美股各指數摸頂，今年來支持美股一大因素AI概念，自Nvidia公布業績後有冷卻跡象，美股後市走勢將如何？看好看淡甚麼板塊？《ET財智TALK》請來高富金融投資總監梁偉民（Wyman）就經濟、息口、估值等因素詳細分析，還會分析美國有甚麼避險資產可考慮。
×
直播中
美國股票基金連續2周淨流出，規模為今年2月以來最大。近日美股各指數摸頂，今年來支持美股一大因素AI概念，自Nvidia公布業績後有冷卻跡象，美股後市走勢將如何？看好看淡甚麼板塊？《ET財智TALK》請來高富金融投資總監梁偉民（Wyman）就經濟、息口、估值等因素詳細分析，還會分析美國有甚麼避險資產可考慮。
今日 19:45
×
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略
24:27
19:45 2023/08/21
22:44
19:45 2023/08/14
27:31
19:45 2023/08/07
28:11
19:45 2023/07/31
25:58
19:45 2023/07/18
25:40
19:45 2023/07/10
29:15
19:48 2023/07/03
26:34
19:45 2023/06/26
25:37
19:45 2023/06/19
26:13
19:45 2023/06/12