【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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美國股票基金連續2周淨流出，規模為今年2月以來最大。近日美股各指數摸頂，今年來支持美股一大因素AI概念，自Nvidia公布業績後有冷卻跡象，美股後市走勢將如何？看好看淡甚麼板塊？《ET財智TALK》請來高富金融投資總監梁偉民（Wyman）就經濟、息口、估值等因素詳細分析，還會分析美國有甚麼避險資產可考慮。