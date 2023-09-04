受到超強颱風蘇拉吹襲下，原定9月1日開學日延遲到今天才正式開學。其中北角循道學校有新人事新作風，新學年由鄭家明校長接任。TOPick今日到該校直擊開學日情況，有不少學生直言暑假去過旅行，以興奮的心情迎接新學期，希望新學期的成績有所進步。
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受到超強颱風蘇拉吹襲下，原定9月1日開學日延遲到今天才正式開學。其中北角循道學校有新人事新作風，新學年由鄭家明校長接任。TOPick今日到該校直擊開學日情況，有不少學生直言暑假去過旅行，以興奮的心情迎接新學期，希望新學期的成績有所進步。
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今日 19:53
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【童學園】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道 北角循道學生興奮開學
受到超強颱風蘇拉吹襲下，原定9月1日開學日延遲到今天才正式開學。其中北角循道學校有新人事新作風，新學年由鄭家明校長接任。TOPick今日到該校直擊開學日情況，有不少學生直言暑假去過旅行，以興奮的心情迎接新學期，希望新學期的成績有所進步。
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