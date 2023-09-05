9月意味著很多學生要開學了！作為全天的第一餐，早餐可謂十分重要。豐富又健康的早餐絕對可以令人全日精神充沛。今集《靚太安樂窩》請來了註冊營養師JIM LAU分享健康早餐的必要元素，及教大家製作醒腦的牛油果吞拿魚偽三文治早餐。為甚麼叫「偽三文治」呢？這是因為外皮並沒有使用麵包的。學生們家長們，不用擔心沒有早餐靈感了！
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9月意味著很多學生要開學了！作為全天的第一餐，早餐可謂十分重要。豐富又健康的早餐絕對可以令人全日精神充沛。今集《靚太安樂窩》請來了註冊營養師JIM LAU分享健康早餐的必要元素，及教大家製作醒腦的牛油果吞拿魚偽三文治早餐。為甚麼叫「偽三文治」呢？這是因為外皮並沒有使用麵包的。學生們家長們，不用擔心沒有早餐靈感了！
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【靚太安樂窩】營養師教整牛油果吞拿魚偽三文治 15分鐘完成簡易開學醒腦早餐
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