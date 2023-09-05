【示範單位】明雋開放式現樓示位曝光 採現代風作設計

示範單位

由佳明集團發展，位於土瓜灣的明雋 ，今日開放現樓示範單位予傳媒參觀，單位為明雋11樓A室，實用面積232平方呎，採開放式間隔，單位走時尚現代風。項目其中一大特色，就是單位樓底高度達3.15米，客飯廳方正實用，易於擺放家具，空間感十足。