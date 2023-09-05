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【示範單位】明雋開放式現樓示位曝光 採現代風作設計

由佳明集團發展，位於土瓜灣的明雋 ，今日開放現樓示範單位予傳媒參觀，單位為明雋11樓A室，實用面積232平方呎，採開放式間隔，單位走時尚現代風。項目其中一大特色，就是單位樓底高度達3.15米，客飯廳方正實用，易於擺放家具，空間感十足。

示範單位
今日 18:19
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【示範單位】明雋開放式現樓示位曝光 採現代風作設計

由佳明集團發展，位於土瓜灣的明雋 ，今日開放現樓示範單位予傳媒參觀，單位為明雋11樓A室，實用面積232平方呎，採開放式間隔，單位走時尚現代風。項目其中一大特色，就是單位樓底高度達3.15米，客飯廳方正實用，易於擺放家具，空間感十足。

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【示範單位】明雋開放式現樓示位曝光 採現代風作設計
示範單位
今日 18:19
【示範單位】明雋開放式現樓示位曝光 採現代風作設計
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【示範單位】親海駅I 3房示位開箱 遊艇及海洋作設計概念 充滿活力感
示範單位
18:22 2023/08/15
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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