【ET贏商有計】沈震軒陳欣妍情侶檔開新派健身中心 設女性專用浴室彷如SPA Centre

ET贏商有計

想於設計時尚簡約又極具優雅氣派的環境下鍛鍊個人理想體態及追求身心靈健康？全新星級健身中心111 Ones Fitness由女神陳欣妍（Shirley）及男神沈震軒（Sammy）情侶檔攜手創辦，選址於潮人聚集及高級美容健美中心集中地銅鑼灣，為主打健康身心活品牌Ones Group旗下的首個重點項目！健身中心佔地約5,000呎，共規劃地成6大專區，其中特設女士尊享的化妝間、舒適的共用休息區，訓練過後即可輕鬆享受寫意私人空間，踏上身心靈充電之旅！