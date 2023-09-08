【理財要貼地】低成本倍大利潤 Option Jack教你2招贏面大風險有限的期權策略！

理財要貼地

恒指8月份下跌1,696點，是今年內第3次單月跌幅逾8%。今集《理財要貼地》請來30年資深盤房炒家Option Jack (Jack Sir)跟大家分析後市走向及波幅，還會讓你知低成本、勝算高的期權策略 ！