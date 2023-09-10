【TOPick柴犬追星】張寶兒助老公解心結走出情緒低谷　夫妻彼此扶持感情昇華

TOPick柴犬追星

人與人之間的相知相交是緣份，能夠遇上適合的另一半攜手到老是幸福。每一對夫妻亦會經歷高高低低，怎樣一起共同面對才是最重要，因在低潮過後，夫妻間的感情必定會有所昇華，同時令關係更為堅固。

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