【黑色暴雨】黃大仙港鐵站變澤國 觀塘綫多個車位暫停服務

現場直擊

天文台發出黑色暴雨警告，其中黃大仙、柴灣區成為嚴重水浸地區之一，據網上片段大水湧入黃大仙站，成個車位以至月台都出現水浸，港鐵指為確保行車安全，觀塘線隧道段，即來往黃埔站至觀塘站的列車暫停服務。