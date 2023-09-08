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【黑色暴雨】柴灣環翠道興有女子疑遭洪水沖走

黑色暴雨影響下，各區出現嚴重水浸及洪水，其中網上片段顯示，環翠道興華廣場對間馬路有一名女子疑橫過馬路期間被洪水沖走數十米遠

水災 網絡熱話 社會矛盾 柴灣 暴雨
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【黑色暴雨】柴灣環翠道興有女子疑遭洪水沖走

黑色暴雨影響下，各區出現嚴重水浸及洪水，其中網上片段顯示，環翠道興華廣場對間馬路有一名女子疑橫過馬路期間被洪水沖走數十米遠

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