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【黑色暴雨】全港水浸黑點一網打盡　即睇各區震撼一刻畫面

黑色暴雨警告信號生效逾16小時，香港一日內廣泛地區降雨逾600毫米，盡破紀錄。TOPick記錄各區水浸情況。

 

暴雨
現場直擊
今日 16:16
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【黑色暴雨】全港水浸黑點一網打盡　即睇各區震撼一刻畫面

黑色暴雨警告信號生效逾16小時，香港一日內廣泛地區降雨逾600毫米，盡破紀錄。TOPick記錄各區水浸情況。

 

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【黑色暴雨】洪水湧入彩虹站 港鐵職員奮力阻洪水湧入
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【黑色暴雨】黃大仙港鐵站變澤國 觀塘綫多個車站暫停服務
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11:20 2023/09/01
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