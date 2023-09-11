【地產站Weekly Talk】啟德地價跌 + 供應多 地皮招標反應及該區發展前景如何？

地產站Weekly Talk

啟德是本港的新盤供應重鎮，未來發展及樓價前景會是怎樣？而因應極端天氣的關係，原定於上周五（8日）截標的啟德2A區2號地盤及3號住宅地，最終延至今日（11日）截標，究竟地皮在目前市況下有多大吸引力？用地有沒有流標風險？區內地價又會否再下調？今集請到萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：羅志聰

美術：郭茗琦