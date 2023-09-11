【ET財智Talk】 美元強油價高股市掀波動？富邦潘國光分析中港美股市、債息、油價走勢及部署

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過去一個月環球主要資產走勢分歧，股、債調整，美元急升，但CRB商品指數卻反覆突破今年高位，沙特與俄羅斯把現行的減產行動延長，布蘭特期油衝上90美元，紐約期油亦升破86美元，自7月以來油價已上漲超過兩成。各主要資產之間的關係及走向對後市有何啓示？9至10月是傳統波動月，高風險資產回調的魔咒會否應驗？內地近月連番出招刺激經濟及樓市，能否抵禦這輪動盪？《ET財智TALK》請來富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光分析美股、中港股市、債息、油價，以及內地政策對主要資產的影響。