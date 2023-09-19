【活得健康啲】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒

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出生於優渥家境、自小就讀傳統名校、多才多藝，亦是跆拳道港隊成員的林雍嵐（Verna）自小在旁人眼中似乎一直是贏在起跑線上，不過，她卻於17歲那年的一個晚上，選擇於港鐵九龍塘站月台上一躍而下，希望結束自己年青的生命。究竟是甚麼會令一個花季少女作出如斯瘋狂的舉動? 數年後，回望過去，已失去雙腳及右眼的她娓娓道來當日輕生原因，原來隨著自我要求愈來愈高，她的抑鬱情況亦愈來愈加劇，最終於那晚一發不可收拾...
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