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【Band 1學堂】直私小全攻略 -優才(楊殷有娣)書院小學部校長陳偉傑校長與你Live Chat分享直私小面試貼士

直資和私立小學陸續展開2024至25年度小一入學申請，由於直資及私立學校的課程編排和語言教學具有彈性，而且不乏一條龍學校及傳統名校，因此深受家長歡迎。直資私小毋須跟隨教育局統籌派位方法招生，各校小一報名時間及收生準則各異，TOPick將於9月邀請多名校長，與大家分享直資和私立小學的選校貼士、面試技巧、面試前預備、親子面試注意事項等，大家記得留意收睇，歡迎留言發問！

嘉賓: 陳偉傑校長（優才(楊殷有娣)書院小學部校長）

主播：李惠儀

 

直私小面試

內容︰

  1. 面試形式
  2. 問題類型
  3. 考核重點
  4. 面試前預備
  5. 親子面試注意事項

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