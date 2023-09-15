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【ET開市直擊】人行降準放水港股點走？ 金九銀十概念有冇得炒？

港股連跌6日後迎來反彈，惟恒指受制20天綫，周四收市升38點，報18,047點。人行宣布下調金融機構存款準備金率0.25百分點，是今年第2次降準撐經濟，市場預期可釋放流動性5千億元人民幣，港股有望突破近日悶局？「金九銀十」傳統樓市旺季，意思為過去一般9月市道最好，餘熱更可延續至10月。近期內房股受惠放鬆政策，迎來強勁反彈，公用股亦憧憬「金九銀十」行情，加上中秋節連國慶節的8天長假期，多個旅遊預訂平台數據顯示，「十一黃金周」有望帶動旅遊熱潮，還有哪些板塊受惠「金九銀十」概念值得留意？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

公用股 中秋節 A股 降準 板塊 概念 中國人民銀行 恒生指數 港股 美股
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