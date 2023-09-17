【湊得輕鬆啲】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史

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看著兒子車浚義（BBQ）進入小學校門，星媽車婉婉有極大感觸。回想過去近一年，婉婉都為著選校面試而煩惱，她一直心儀港島區一所津貼老牌男校，認為最適合性格單純的BBQ。結果從她放棄一所直私名校offer開始，就踏上一條最難行的路。經歷過自行分配學位、大抽獎落空後，最終BBQ叩門成功，「食飽全餐」如願升讀心儀的老牌男校。
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