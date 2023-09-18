【開市追揸沽】LPR出爐前夕大市怎走？緑債認購攻略

開市追揸沽

人民銀行上周五降準，加上內地部分經濟數據勝預期，恒指收市升134點，報18,182點，惟總結全周，恒指仍跌19點。 本周市場聚焦內地即將公布的貸款市場利率（ LPR），以及美國聯儲局議息結果，對港股後市有何影響？綠債即日起至下周四開始認購，入場費1萬元，享4.75厘保底息，既跑贏一年期港元定存4.5厘，且遠高於去年綠債2.5厘的保證回報，惟不敵銀債墊底息5厘，綠債抽不抽得過？又有甚麼認購攻略？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》為你逐一拆解。