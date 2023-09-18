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林作於中環被警方帶走

據悉林作今日（18日）被警方拘捕，大批傳媒於林作中環的辦公室樓下等候，林作一度被帶返寫字樓協助調查。消息指，他疑捲虛擬貨幣平台無牌事件。（陳靜儀攝）

現場直擊—林作被警方押走
今日 12:37
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林作於中環被警方帶走
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