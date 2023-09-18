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警方到林作中環辧公室搜證

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現場直擊
今日 12:48
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警方到林作中環辧公室搜證
現場直擊
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警方到林作中環辧公室搜證
0:23
林作被警方拘捕經過
現場直擊
今日 12:48
林作被警方拘捕經過
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林作於中環被警方帶走
現場直擊—林作被警方押走
今日 12:37
林作於中環被警方帶走
0:14
林作中環寫字樓有警察駐守（陳靜儀攝）
現場直擊
今日 12:12
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0:11
柴灣環翠邨停車場再水浸
現場直擊
10:05 2023/09/14
柴灣環翠邨停車場再水浸
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【黑色暴雨】洪水湧入彩虹站 港鐵職員奮力阻洪水湧入
現場直擊
02:02 2023/09/08
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0:14
【黑色暴雨】雨水湧入紅磡海底隧道車輛涉水而行 彌敦道路面全浸如澤國
現場直擊
01:49 2023/09/08
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【黑色暴雨】黃大仙港鐵站變澤國 觀塘綫多個車站暫停服務
現場直擊
01:35 2023/09/08
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【黑色暴雨】柴灣環翠道興有女子疑遭洪水沖走
現場直擊
01:33 2023/09/08
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23:18
【打風直擊】杏花邨風勢轉大　市民照追風
現場直擊
16:14 2023/09/01
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25:42
【打風直擊】鯉魚門三家村一度海水倒灌 當地居民嚴陣以待
現場直擊
11:20 2023/09/01
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