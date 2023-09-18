【ET財智Talk】美元強勢將持續多久？人民幣及日圓何時走強？亨達羅明立分析美元兌主要貨幣走勢及部署 今晚上8時見

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美元指數升至6個高位，更創9年以来最長連升紀錄。近日美國經濟較預期好，美國上周三公布的數據表明非核心通脹再次回升，並且力度略強於預期，市場憧憬或有空間再加息，美元的強勢能否繼續？日本央行行長上周二首次提到年內或有機會調整寬鬆貨幣政策，觸發日圓及日本國債債息滙價急升，其中，日本10年期國債突破0.7厘，創10年新高。調整寬鬆貨幣政策機率有多大？日圓走勢將如何發展？內地接連出招撐市，人民幣走勢會否轉強？《ET財智TALK》請來亨達集團助理總經理羅明立(Patrick)為你分析美元兌主要貨幣走勢及部署策略。