【活得健康啲】許太1年後親揭癌細胞已擴散腦部　無懼死亡珍惜當下：想陪女兒長一點

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去年發生的秀茂坪安達臣道天秤倒塌工業意外，釀成3死6傷，引起全城關注。而意外發生至今（9月7日）已滿一年，其中一名41歲死者許文明的太太阿惠（許太）近日接受TOPick訪問，談及這一年來治療末期乳癌的心路歷程，表示病情依然未見樂觀；癌細胞不止擴散至淋巴、肺部，在7月時最新檢查更顯示，腦內亦有擴散迹象，但許太明言絕不氣餒，並希望爭取更多時間，陪伴一對分別5歲及8歲的稚女。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3607809
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