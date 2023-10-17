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【活得健康啲】許太1年後親揭癌細胞已擴散腦部　無懼死亡珍惜當下：想陪女兒長一點

去年發生的秀茂坪安達臣道天秤倒塌工業意外，釀成3死6傷，引起全城關注。而意外發生至今（9月7日）已滿一年，其中一名41歲死者許文明的太太阿惠（許太）近日接受TOPick訪問，談及這一年來治療末期乳癌的心路歷程，表示病情依然未見樂觀；癌細胞不止擴散至淋巴、肺部，在7月時最新檢查更顯示，腦內亦有擴散迹象，但許太明言絕不氣餒，並希望爭取更多時間，陪伴一對分別5歲及8歲的稚女。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3607809

正能量 癌症 網絡熱話 秀茂坪 治療 工業意外 乳癌 AR
活得健康啲
今日 10:00
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【活得健康啲】許太1年後親揭癌細胞已擴散腦部　無懼死亡珍惜當下：想陪女兒長一點
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