【「你」想裝修】馬鞍山舊居屋大改造 拆陽台擴廚房 仲有喉管外露點樣搞？

「你」想裝修

木材在北歐風格的室內設計中佔據著重要的位置。由於北歐的冬季漫長，大地長期被白雪覆蓋，而且擁有著美麗的森林和海灣景色，因此自然北歐風格的家居主打溫暖的木質地板和淺色調，並以簡約的線條，予人靜逸的感覺。是次介紹設計單位為樓齡多達32年的馬鞍山錦英苑，屬兩房單位，實用面積401平方呎，為舊居屋大翻新的案例，這個單位缺乏明確的客飯廳區域，只有一組電視櫃、木梳發和兩張摺疊桌，雜物隨意擺放在地上，並且儲物空間不足。為了改善生活環境，戶主請來室內設計師Alice進行全面的改造，將新裝修風格打造成自然北歐風格。