【湊得輕鬆啲】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享過山車歷程

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每個小孩升小、升中作為父母一定最緊張，甚至乎比孩子更著緊，因為一間學校好與不好，足以影響他們將來的人生路！育有2子、佗住8個月孕肚的可嵐（Colleen），12歲大仔尤俊（Eugene）今年升中，患有亞氏保加症的Eugene從小對英文特別有天賦，年紀小小詞彙能力強，英文科成績曾考獲全級第二，但仔仔偏偏中文能力弱，成績只徘徊於60幾分左右，儘管Colleen盡力在呈分試中陪伴仔仔學習，希望追回中文成績，但未能如願，只能獲派Band 2的中文中學，令人弔詭的是，Band 1的中學是英中，但Eugene因為中文的成績不好而獲派中中，幸好經過分班試後，Eugene入讀了英文班，難怪可嵐心情似過山車！
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