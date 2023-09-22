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林作稱要樂觀面對

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現場直擊
今日 15:40
1:10
林作開場白
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林作開場白
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林作指會全力協助調查
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林作指會全力協助調查
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林作稱要樂觀面對
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今日 15:40
林作稱要樂觀面對
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林作出場
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林作獲准保釋
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22:25 2023/09/19
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22:25 2023/09/19
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陳怡被警方帶返警署調查
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18:09 2023/09/18
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【黑色暴雨】全港水浸黑點一網打盡　即睇各區震撼一刻畫面
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16:16 2023/09/08
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