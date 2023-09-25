【TOPick診症室】港女自少間歇性暈倒曾以為患癲癇 　懷孕求醫終證患隱性心臟病

TOPick診症室

先天性的隱性心臟病包括心肌肥厚、心律不整、電流流動異常、心跳突然過快等。香港心臟科專科醫生高耀鈞接受TOPick訪問時就指出，這些病有時並非毫無跡象，但卻不一定能透過檢查發現不妥之處，因此頗具挑戰性。他又分享一宗隱性心臟病的個案，以及平日可以如何維持心臟健康。

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