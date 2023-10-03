【活得健康啲】陪伴唐氏兒子走過崎嶇成長路　有愛父母育兒成才活出精采人生

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「養兒一百歲，長憂九十九」是不少父母的心聲，鄭生和鄭太育有兩個兒子，其中15歲的小兒子偉霖患有唐氏綜合症。雖然一開始難免徬徨，但他們在照顧的過程中，卻逐漸感受到偉霖為家庭帶來的快樂，而他特有的率真性格，更意外令家人之間的聯繫變得更加緊密。如今偉霖踴躍參與不同課外活動，生活非常多姿多采。
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