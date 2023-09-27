【ET開市直擊】恒指創今年新低下站點行？菜鳥擬上市阿里可吼？

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市場關注美國政府停擺風險，以及觀望本周五公布的PCE，美股向下，港股亦維持弱勢。恒指連挫2日，周二收市再跌262點，報17,466點，跌穿今年8月低位，見去年11月以來最低水平，恒指會否繼續破底？下一站支持位在哪？阿里巴巴 （09988） 分拆菜鳥在港獨立上市，並已向聯交所提交分拆計劃。上市後阿里巴巴對菜鳥持股逾50%，菜鳥仍屬其子公司，分拆計劃有進展阿里巴巴值得留意？紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。
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