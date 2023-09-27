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【ET開市直擊】恒指創今年新低下站點行？菜鳥擬上市阿里可吼？

市場關注美國政府停擺風險，以及觀望本周五公布的PCE，美股向下，港股亦維持弱勢。恒指連挫2日，周二收市再跌262點，報17,466點，跌穿今年8月低位，見去年11月以來最低水平，恒指會否繼續破底？下一站支持位在哪？阿里巴巴 （09988） 分拆菜鳥在港獨立上市，並已向聯交所提交分拆計劃。上市後阿里巴巴對菜鳥持股逾50%，菜鳥仍屬其子公司，分拆計劃有進展阿里巴巴值得留意？紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

美國 停擺 菜鳥 分拆 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 恒生指數 港股 美股 A股
ET開市直擊
今日 08:40
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ET開市直擊
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08:40 2023/09/21
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【ET開市直擊】騰訊AI產品發布可憧憬？內房股狂飆炒作繼續？
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【ET開市直擊】港股、美股年底前走勢預測 有咩板塊跑贏大市？
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《ET開市直擊》促進股市流動性港交所可憧憬？ 小米績後部署
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《ET開市直擊》美團、網易業績後部署 港股企穩萬八見底未？
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