【我推的孩子】香港首個官方期間限定店登陸又一城　1:1角色擺設+獨家發售過百款周邊商品

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九龍塘又一城聯同羚邦集團帶來近期大熱動畫「我推的孩子」香港首個官方期間限定店，並於2023年9月29日至10月8日舉行，場內設有1：1角色擺設，更發售過百款人氣周邊商品。除了精選的限定福袋外，更有多款首次公開發售的商品。作為「我推的孩子」迷的Lolly Talk人氣成員黃敏蕎（阿妹）更於期間限定店開幕日率先到場打卡兼大掃限定精品，粉絲們這次有福了。

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