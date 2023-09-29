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【ET開市直擊】北水放長假港股恐再尋底？ 濠賭股黃金周炒唔起？

港股於周四期結日再下跌，收報17,373點，跌238點，再穿今年底位。內地即日起開始一連8日的中秋國慶假期，北水放假至下月9日，港股「缺水」情況下會否再尋底？內地長假期前夕，澳門旅遊局指，期望國慶單日客量高峰破14萬，又料酒店房價與疫前同期相若，惟濠賭股周四仍要向下，銀河娛樂 （00027） 挫逾5%，金沙中國 （01928） 跌逾4%，是兩隻表現最差藍籌，濠賭股黃金周概念炒不起？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點。

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