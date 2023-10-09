【童學園】高考4A尖子化身熱血老師　薪火相傳帶領學生跳出書本做義工

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「我覺得做老師不只是教書，更重要是『教人』，陪學生成長。」何明華會督銀禧中學陳易楊老師（Y Y Sir）從事教育界十多年，一直身教學生做義工，更創辦了聯校國際助學組織「童夢同行」。陳易楊的努力獲得肯定，成為「香港人道新力量2022」得獎者。回想中學擔任英華書院學生會會長時，他已接觸義工服務，並立志當老師，現時將兩者結合，將力量愈發愈大。
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