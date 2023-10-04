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【TOPick一分鐘】3.5萬呎沙田恐龍公園開幕　14項遊樂設施逐個睇

想帶熱愛恐龍的小朋友一起探索恐龍世界？沙田新地標必定能滿足一眾喜愛恐龍的fans！佔地3.5萬平方呎的Dino Park恐龍公園，即將於10月1日在新城市廣場開幕。場內設有14個玩樂設施，適合2至12歲的小朋友，當中最為注目的是長26米、高7米的恐龍遊樂設施「暴龍大冒險」，以及全長23米的「恐龍飛索」，一於帶大家率先看各大設施。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3622091

恐龍 公園 好去處 沙田
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