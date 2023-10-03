【靚太安樂窩】跟可嵐學整菲律賓甜品Taho　 5款簡單材料10分鐘完成高鈣有益

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育有一對仔女，現在又懷孕8個月的藝人可嵐，廚藝了得，近年接觸餐飲業，開設了不少餐廳，更有意等腹中的女兒出生後，再進修餐飲管理，雖然是大忙人，但閒時可嵐都會為家人「煮兩味」，因為要照顧仔女的關係，所以菜色都要快！靚！正！她向TOPick讀者分享用10分鐘就能完成的甜品「菲律賓甜品Taho」!
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