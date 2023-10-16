【童學園】龐景峰開班授徒吊威也訓練動作小演員　林燕玲母子試玩：好有滿足感

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武打演員龐景峰(Andrew)，去年尾與3位好友創立「新道館」，是全港唯一一間電影特技學校，道館座立於鰂魚涌，佔地1700呎，室內設備安全又完善，除了可以大玩空中飛人吊威也、韓式合氣道、槍械動作、跆拳道、武術和舞獅外，最近仲增設了親子課程，讓家長與子女有更多的互動，今次新聞主播林燕玲(Ruby)帶同3歲囝囝葉星辰及髮型師Hikii Shum父子，率先接受挑戰！
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