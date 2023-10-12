【ET開市直擊】國家隊入市利港股氣氛？美股迎業績期調整完未？

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「國家隊」滙金公司增持A股4大行股份，並擬在未來6個月內以自身名義繼續在二級市場增持。港股連日造好，周三再彈228點，收報17,893點。雖然恒指於18,000點得而復失，但重上20天綫。「國家隊」出手提振A股，加上憧憬內地出招刺激經濟，繼續利好港股氣氛？9月美股受加息陰霾及政府停罷風險影響，3大指數齊下挫。最新數據顯示美國PPl較預期熾熱，惟市場近日聚焦聯儲局官員的「鴿派」言論，支持美股向上，加上業績期在即，美股季節性調整已完？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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