【湊得輕鬆啲】港媽愛黎明到迷上姜濤Anson Lo　3招平衡追星與湊仔感激老公包容

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人氣男團MIRROR成軍接近5年圈粉無數，年齡層由3歲至80歲都有，當中很多媽媽粉、姨姨粉比年輕人更積極追星。育有3子女的Jessica最愛兩大人氣王姜濤和盧瀚霆（Anson Lo），成為資深「姜神粉」，經常出席兩人的活動，家中又收藏了大量應援物，但老公仔女竟全無投訴，全靠Jessica有3招成功平衡家庭與追星生活。
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